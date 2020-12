La Salernitana per l’ultimo impegno del 2020 studia le mosse anti Monza

Patryk Dziczek partirà alla volta di Monza. Il centrocampista polacco ha recuperato dopo la botta rimediata nella sfida con la Virtus Entella e sarà convocato da Fabrizio Castori per la partita in programma domani pomeriggio all’U-Power Stadium di Monza contro una delle corazzate del campionato di Serie B.

Il regista polacco ad ogni modo non dovrebbe far parte dell’undici titolare. A centrocampo infatti Di Tacchio e Anderson sono sicuri di una riconferma mentre Capezzi e Schiavone si contendono l’ultima maglia. La presenza di Dziczek potrebbe comunque tornare utile a partita in corso.

Il resto della formazione di partenza sembra scontato: davanti a Belec ancora spazio al terzetto composto da Aya, Gyomber e Mantovani. Sulle corsie esterne Casasola e Lopez con Tutino e Djuric in attacco. Oggi rifinitura e partenza dopo che la squadra ieri si è sottoposta al nuovo giro di tamponi

fonte:salernitananews