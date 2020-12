La Salernitana espugna Venezia e’si conferma Capolista

VENEZIA – SALERNITANA 1-2

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Felicioli (77’ Crnigoj); Fiordilino (90’ Capello), Taugourdeau (52’ Karlsson), Bjarkason; Aramu (52’ Johnsen); Forte, Bocalon (52’ Di Mariano). A disp. Pomini, Ferrarini, Molinaro, Vacca, Capello, Modolo, Rossi, St. Clair. All. Bertolini

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyombér, Mantovani; Casasola, Capezzi (88’ Cicerelli), Di Tacchio, Anderson (68’ Kupisz), Lopez (68’ Veseli); Tutino (84’ Schiavone), Djuric (88’ Giannetti). A disp. Adamonis, Gondo, Karo, Iannoni, Barone, Bogdan, Antonucci. All. Castori.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino (Tardino/Lombardo). IV uomo: Prontera di Bologna

RETI: 34’, 38’ A. Anderson (S), 89’ Aya aut. (V)

AMMONITI: Di Tacchio, Lopez (S), Bjarkason (V)

ANGOLI: 8-2

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

La Salernitana espugna il “Penzo” di Venezia e continua la sua marcia in vetta alla classifica del campionato cadetto. Una doppietta di Andrè Anderson nel primo tempo basta a Castori per mettere altri tre punti in cascina e portarsi a 31 in classifica. E’ l’ennesima vittoria ottenuta dopo una prestazione cinica ed in cui la Salernitana ha badato al sodo: baricentro basso, possesso palla lasciato al Venezia e capitalizzazione totale delle prime due occasioni da rete. Nella ripresa tanta sofferenza e contropiede, con una difesa che ha retto l’onda d’urto dei veneti fino alla rete nel finale che ha prodotto brividi nei minuti di recupero.

Castori sceglie il 3-5-2 con Capezzi in mediana al posto di Schiavone. Per il resto conferme sugli esterni con Casasola e Lopez dal primo minuto e Andrè Anderson preferito a Ciceretti. La coppia offensiva è il collaudato tandem Djuric-Tutino. Zanetti, squalificato ed in tribuna, sceglie l’ex di turno Bocalon come partner offensivo dello spauracchio Forte. In panchina per i veneti c’è Bertolini.

Dopo appena ventotto secondi, arriva il primo giallo del match per Di Tacchio che apre troppo il gomito e colpisce Fiordilino in un contrasto aereo. Un’azione di gioco come tante, fa notare Milan Djuric ma Pairetto è irremovibile e condiziona subito il match del mediano granata. L’avvio è di marca lagunare, con una pressione costante sui portatori di palla ed un paio di cross interessanti di Aramu e Fiordino sulla fascia presidiata da Lopez. Brivido per Belec al 18’ quando un sinistro tagliato di Aramu viene deviato impercettibilmente da Gyomber e si spegne di poco a lato. Sull’angolo seguente Taugourdeau circumnaviga la difesa granata e scodella al centro dove Forte si inarca per colpire di testa, spedendo il pallone di pochissimo alla sinistra del palo difeso da Belec. La gara vive di fiammate, con numerosi errori nella misura dei passaggi e veloci ripartenze arancioneroverdi. La Salernitana non disdegna il lancio lungo su Djuric che incanta con un paio di controlli al volo da applausi. Il baricentro degli ospiti è però sempre molto basso.

I padroni di casa insistono sempre sul lato di Lopez: Mazzocchi è libero di crossare e per poco un suo traversone al 25’ non inquadra lo specchio della porta. Al 27’ punizione battuta da Aramu che non trova nessuno all’appuntamento, Belec non ha problemi a far sua la sfera. Al 34’ la Salernitana passa con il primo tiro in porta e sfruttando un errore in uscita del Venezia: Casasola ruba palla sulla fascia destra e serve Andrè Anderson al limite dell’area; destro di prima intenzione del brasiliano che trova l’angolino alla destra di Lezzerini. Il portiere lagunare non tenta nemmeno la parata. Ospiti in vantaggio con quello che è a tutti gli effetti un fulmine a ciel sereno. Al 36’ ammonito Lopez che stende Fiordilino con una scivolata pericolosa. Reazione veneta con un colpo di testa a lato sugli sviluppi del terzo corner del match. Ma la Salernitana colpisce ancora al 38’. Anderson illumina Tutino con un passaggio filtrante su cui c’è l’ombra di un sospetto millimetrico off-side, lo scavino del nove granata è smanacciato da Lezzerini che con una prodezza spedisce la sfera sul palo; il più lesto ad arrivare sulla ribattuta è ancora Andrè Anderson che spinge in rete ed esulta per la sua doppietta racchiusa nello spazio di quattro minuti. Uno-due micidiale della Salernitana che ha fatto stancare il Venezia e poi ha piazzato due colpi ravvicinati. Al 43’ Djuric tenta la magia al volo con un destro da fuori area che non trova l’angolo. Sarebbe stato il remake dello 0-3 targato Di Vaio-Greco 23 anni fa.

LE PAGELLE:

BELEC 6. Primo tempo quasi da spettatore nonostante la pressione dei locali per oltre mezz’ora. Controlla i tentativi di Aramu e Forte che si spengono a lato. Nella ripresa la mole di lavoro incrementa ma l’unico intervento con un pizzico di coefficiente di difficoltà sopra la media è sullo stacco aereo di Svoboda. Nulla può sulla rete lagunare.

AYA 6,5. Forte svaria su tutto il fronte d’attacco ma galleggia spesso nella zolla di campo tra lui e Casasola, è bravo a metterci più di una pezza. Tiene alta la concentrazione anche nella ripresa quando la pressione del Venezia si fa sempre più asfissiante. Sfortunato nella respinta sul diagonale di Crnigoj.

GYOMBER 7. Da quando è in granata si sta esprimendo su livelli probabilmente mai visti in Italia, gli stessi che gli valsero la chiamata della Roma. E’ il leader assoluto della retroguardia di Castori nonché dominatore sulle palle alte. Un autentico muro.

MANTOVANI 7. Un po’ lento nel giropalla difensivo quando si fa soffiare la sfera da un avversario. Per il resto è carico come una molla, attento e concentrato. Ringhia sull’ex compagno Bocalon. Prende un rischio nel finale difendendo leggero un pallone insidioso.

CASASOLA 7. Timido, forse eccessivamente, fino alla mezz’ora di gioco quando si limita a sparacchiare verso Djuric qualche pallone dalla trequarti. Al primo break la Salernitana passa. Lesto a fiondarsi su un pallone vagante a metà campo, s’invola verso l’area lagunare e pesca il liberissimo Anderson che dal cilindro pesca il gol dell’uno a zero. Mette nello zampino anche nella rete del raddoppio. Ha ancora gamba nel finale per consentire ai suoi di uscire dal guscio.

CAPEZZI 6. Castori lo lancia in campo un po’ a sorpresa chiedendogli di presidiare e all’occorrenza alzare la pressione sul portatore di palla avversario. Gara di grande sacrificio ed applicazione. Dall’88’ st CICERELLI sv.

DI TACCHIO 6. Neppure trenta secondi e finisce sul taccuino di Pairetto dopo un contrasto aereo fin troppo deciso. Solitamente in affanno contro le squadre che schierano il trequarti, stavolta scherma bene la difesa complice l’atteggiamento di Aramu che preferisce decentrarsi. Nella ripresa Zanetti ridisegna il volto dei suoi, soffre come il resto della squadra.

ANDERSON 7,5. Lì dove bagnò l’esordio nel campionato italiano segna la prima doppietta italiana. La prima rete è una prodezza balistica di precisione e prontezza, la seconda è tenacia e scaltrezza dopo aver lanciato Tutino a tu per tu con Lezzerini. Deve migliorare, e tanto, nella fase di non possesso, lascia talvolta Lopez solo contro due avversari. Dal 68′ KUPISZ 6. Castori lo getta nella mischia per conferire maggiore copertura e quantità alla mediana. Probabilmente si aspettava dal suo pretoriano qualche uscita in più palla al piede.

LOPEZ 6. Dei due esterni è sempre quello che resta più basso. Stavolta ne ha ben donde dovendo fronteggiare anche Aramu che si allarga spesso dalle sue parti nel tentativo di convergere e rientrare a tiro sul sinistro. Entra in ritardo su Fiordilino e si becca il giallo. Dal 69′ st VESELI 6. E’ l’uomo con cui Castori alza le barricate nel finale a difesa del vantaggio. Si appiccica a Di Mariano, si ritrova in mezzo a due avversari nell’azione del gol lagunare.

TUTINO 6,5. Un paio di giocate d’autore in avvio di gara ma troppo lontano dalla porta. Parte sul filo del fuorigioco sull’assist di Anderson, prova lo scavino ma trova la manona di Lezzerini ed il palo a negargli la gioia del gol. Fa a sportellate con Ceccaroni nel finale, manca la rete del definitivo ko. Dall’84’ st SCHIAVONE sv.

DJURIC 6,5. E’ il porto sicuro cui attraccare nei momenti di massima difficoltà e pressione avversaria. Il copione è quello già visto spesso in questa prima parte di campionato: Salernitana in trincea a respingere gli assalti avversari, a lui tocca tener palloni per far guadagnare metri e fiducia ai suoi. Dall’88’ st GIANNETTI sv.

ALL. CASTORI 7. Astenersi guardiolisti e amanti del tiki-taka. Il suo è un calcio quasi anacronistico ma tremendamente efficace. Perché il possesso palla non porta punti in classifica. Cinismo, solidità ed abnegazione sono i marchi di fabbrica della sua Salernitana. Il primato a questo punto del torneo non può più essere una semplice casualità.

fonte:salernitananews