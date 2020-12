Segnalazione di Maurizio Vitiello – LA REGIONE CAMPANIA A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020.

La Regione Campania, con delibera di Giunta, ha aderito al Comitato promotore “Procida Capitale della Cultura per l’anno 2022” al fine di realizzare, d’intesa con il Comune di Procida, azioni di comunicazione mirate per promuovere e sostenere la prestigiosa candidatura e l’immagine della Campania sul mercato nazionale.

Il Comune di Procida, con il dossier “La cultura non isola”, è l’unico comune della Campania tra i dieci finalisti ammesso lo scorso 16 novembre alla fase finale della procedura di selezione che vedrà la Giuria assegnare il titolo a seguito di un’audizione pubblica il 14 e 15 gennaio 2021.

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio, aderisce e al Comitato promotore “Procida Capitale della Cultura per l’anno 2022” nella convinzione che il titolo di Capitale della Cultura possa avere effetti concreti e positivi sullo sviluppo turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, non solo per le città vincitrici, ma anche per i territori a esse connessi, contribuendo a valorizzare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico e culturale regionale.

L’iter per raggiungere questo importante traguardo prevede un’apposita campagna promozionale, anche attraverso il coinvolgimento di artisti e rappresentanti del mondo della cultura campani, volta a promuovere le bellezze e le peculiarità dell’isola di Procida, avvalendosi, tra l’altro, delle società, degli Enti e delle Fondazioni della Regione Campania che mirano alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale.