La proposta: “Capri capitale della cultura nel 2024”. La giunta di Capri, su proposta del sindaco Marino Lembo, ha approvato l’atto di indirizzo per la candidatura di Capri a Capitale della Cultura 2024. “Capri – afferma il sindaco Lembo – merita senz’altro di concorrere all’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento, in ragione della sua storia e del suo luogo consolidato di crocevia culturale del Mediterraneo. Ma la nostra candidatura ha un molteplice valore: da un lato, quello di punta di diamante di una regione come la Campania, che ha tantissimo da offrire in campo culturale. Capri si pone come capofila di un territorio la cui storia si perde nella notte dei tempi; ed infatti sin da subito contatteremo la Regione Campania, il cui supporto è necessario ed imprescindibile”.

Fonte Metropolis