La Pizzicato Verlag Helvetia pubblica l’edizione moderna, curata da Olga Laudonia ed Antonio De Rosa, della “Tarantella” da “La Danza Augurale” di Mercadante, trascritta per pianoforte dall’autore

Tarantella Nel Ballo Analogo della Cantata La Danza Augurale del Cav.e S. Mercadante

Pizzicato Verlag Helevtia

https://www.pizzicato.ch/noten_detail.php?id=3339

Presso la Biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli è custodita una copia manoscritta (risalente al 1860 circa) di una riduzione per pianoforte della Tarantella Nel Ballo Analogo della Cantata La Danza Augurale del Cav.e S. Mercadante. Scritta su versi del poeta lucano Nicola Sole, La danza augurale è composta da Saverio Mercadante in occasione dell’ascesa al trono di Francesco II e del matrimonio con Maria Sofia Amalia di Baviera. Dato il successo dell’opera, la versione pianistica della Tarantella entra a far parte del repertorio musicale dei salotti napoletani del tardo Ottocento.

In occasione del centocinquantesimo anniversario della morte di Saverio Mercadante (1795-1870), Olga Laudonia ed Antonio De Rosa hanno curato l’edizione moderna della Tarantella, da La Danza Augurale, trascritta per pianoforte dallo stesso compositore e pubblicata recentemente dalla Pizzicato Verlag Helvetia.

Olga Laudonia

Concertista, musicologa e didatta, Olga Laudonia, compie gli studi musicali presso i Conservatori di Napoli e Perugia conseguendo ben cinque diplomi e completa la propria formazione musicale partecipando a numerosi master e corsi di perfezionamento con maestri di fama internazionale.

Da circa venti anni si esibisce regolarmente in Italia e all’estero, come solista o in ensemble da camera/orchestrali, eseguendo un repertorio che spazia dall’antico al moderno, con predilezione per autori di scuola napoletana di cui esegue composizioni inedite da lei revisionate.

Nel 2011 è invitata a tenere un concerto e a partecipare come organista alla Messa in occasione della presa della Diaconia di Nostra Signora del Sacro Cuore di S. E. Cardinale di Basilea K. Koch alla presenza delle Guardie svizzere presso la Chiesa del Sacro Cuore in Piazza Navona, Roma.

Finalista e semifinalista in concorsi nazionali ed internazionali, nel 2004 è premiata con la medaglia del Presidente del Senato al Concorso nazionale d’organo “Giarda”.

Agli studi musicali affianca quelli umanistici.

Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con una tesi in Storia della Teoria Musicale pubblicata come monografia per la Di Mauro editore, prosegue gli studi musicologici presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma dove ha conseguito il Corso di Specializzazione in Organo ed è dottoranda in Musicologia applicata.

Relatrice in seminari nazionali ed internazionali, autrice di articoli per convegni, saggi e revisioni critiche, ha pubblicato per Ledizioni, Accademia organistica campana, Momenti, Pizzicato Verlag Helvetia, Armelin.

Già docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado, dal 2015 insegna Storia della Musica e Organo presso il Liceo Musicale Grandi di Sorrento.

Ha altresì insegnato Lettere, Teoria, Analisi e Composizione, Pianoforte.

Antonio De Rosa

Antonio De Rosa si diploma a soli diciassette anni in Clarinetto presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Espleta gli obblighi di leva nella Banda della Marina militare di La Spezia. Successivamente consegue il diploma in Sassofono e svolge intensa attività concertistica sotto la guida del Maestro Antonio Fraioli.

Si diploma in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Avellino e consegue l’abilitazione per l’insegnamento dello strumento presso il Conservatorio di Napoli. Già docente di esecuzione e Interpretazione nei Licei musicali, insegna Clarinetto nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

Ha pubblicato per le case editrici Momenti e Pizzicato Verlag Helvetia.