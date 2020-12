La Pennicillina come il Vaccino, ricordiamo come in Inghilterra furono messi tutti insieme studiosi e aziende farmaceutiche. Historia magistra vitae . Riprendiamo questo passo da wikipedia e lasciamo ai lettori di Positanonews.it le debite riflessioni, se non ci sarà questa unione di intenti passeremo molto più tempo con questo virus Coronavirus Covid-19

Nel settembre 1938, Fleming venne nominato per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale patologo di settore nel Middlesex, con quartier generale a Herafield. Durante il periodo del conflitto tornò ai suoi studi sulle ferite di guerra e rifletté sul possibile uso della penicillina. Il suo primo esperimento terapeutico avvenne nell’agosto 1942 in circostanze drammatiche, su un paziente suo amico affetto da meningite, che guarì in maniera miracolosa. Questo evento scosse la stampa, tanto che nel 27 agosto il Times pubblicò un editoriale intitolato Penicillium, sottolineando le speranze legate a questa prodigiosa sostanza. L’evento scosse anche la comunità scientifica, le case farmaceutiche e il governo britannico. Il 25 settembre 1942 Sir Cecil Weir convocò a Portland House per un’importante conferenza Fleming, Florey e tutti i rappresentanti delle industrie chimiche e farmaceutiche che potevano essere interessati alla produzione della penicillina, tra cui: May e Baker, Glaxo, Wellcome, British Drug Houses e Boots. Si decise che tutte le informazioni sulla sostanza e sulla sua produzione dovessero essere messe in comune, con l’unico fine di produrre penicillina in fretta e abbondantemente. Venne detto alla fine della conferenza da un suo partecipante, Arthur Mortimer:

«Forse voi non ve ne rendete conto: sarà una riunione storica, questa, non solo negli annali di medicina, ma probabilmente nella storia del mondo. Per la prima volta, tutti quelli che saranno collegati alla produzione di un farmaco daranno la loro scienza e il loro lavoro, senza alcuna intenzione personale di guadagno o ambizione…»

(Arthur Mortimer)