La penalizzazione di “meno uno” condiziona la prossima gara e la classifica

Un Napoli che vince ma non convince nel primo tempo.

Gattusso dovrà pensare bene per mercoledì quale formazione iniziale metttere in campo.

Occorre in trasferta un centrocampo dinamico con uomini con caratteristiche diverse per una impostazione di gioco più veloce di testa e di gambe per una squadra concentrata su linee di passaggio semplici e concrete. Napoli a due facce ed improponibile nei primi 45 minuti per chi aspira al vertice della classifica e competere contro il sistema di potere calcistico italiano, che sarà comunque condizionato dalla data del 22 dicembre, il giorno della sentenza di Juve- Napoli al Coni. Una sentenza che segnerà la fine di un ciclo del calcio anni duemila e prospettive future.

Il Napoli vince la prima partita ufficiale giocata in Serie A al “Diego Armando Maradona” grazie ai cambi. Dopo un primo tempo difficile per via della grande prova della Sampdoria, reattiva e brava a difendere bassa, coprire ogni spazio e colpire con ripartenze mirate e veloci, Gattuso l’ha vinta con le sostituzioni giuste dalla panhina e l’estro del talento di Lozano che prima realizza un bellissimo goal di testa e poi inventa un magico assist vincente per la testa di Petagna che haa senso di posizione nel cuore delal difesa sampdoriana. Un colpo di testa vincente per il centravnti utile per rincuorare il morale di tutti e conquistare tre punti utili e preziosi per il futuro azzurro e per le ambizioni di classifica.

Decide i Lozano (entrato al posto di Politano al 46’) e Petagna (in campo per Fabian Ruiz anche lui a inizio ripresa).

Gli azzurri trovano la terza vittoria di fila in campionato dopo il ko contro il Milan del 22 novembre scorso: quella continuità che serve per non perdere il passo dalla testa della classifica, e riportarsi a -1 dall’Inter seconda.