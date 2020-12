A quanto pare non bastano la neve o il ghiaccio a fermare il direttore di Positanonews. Documentiamo grazie a questa breve diretta dal Monte Faito, una neve insolita che ha colorato di bianco l’oscurità dettata dalla pandemia e dalle restrizioni.

Ieri anche i monti di Positano hanno accolto la prima neve della stagione invernale, per poi tingere di bianco anche zone alte di Tramonti, il Faito e la “Conocchia”. Le temperature dei prossimi giorni promettono ancora un freddo che conserverà la magia della neve per qualche altro istante, per rendere indimenticabile un 2020 segnato da sole negatività.