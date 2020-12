La Millenium ancora all’opera, dall’idrovora ad Amalfi a Conca dei Marini per il palo e un camion incastrato, all’allerta meteo oggi

Le mareggiate già preannunciate dalla Protezione Civile della Campania con annessa allerta meteo si sono abbattute sulla costiera amalfitana devastando qualunque cosa sul proprio cammino. Ieri sera abbiamo documentato in tempo reale Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori e Maiori una giornata post tempesta segnata da pali abbattuti, detriti sul lungomare, negozi danneggiati, e chi più ne ha più ne metta.

Tra i tanti comuni vittime del Libeccio in costiera amalfitana resoconto dei danni a Minori e Maiori è davvero critico. Detriti e materiale legnoso hanno invaso il porto e il lungomare, un muro e un pilastro dei locali del porto sono stati sradicati, così come una balaustra e le porte in ferro. Alcune immagini sul web, invece, raccontano dei gravi danni per le imbarcazioni, alcune delle quali sono addirittura affondate e altre sono state recuperate alla deriva.

A Minori abbiamo intervistato il vice sindaco Bonito e Positanonews sul posto ha documentato anche con Valeria Civale a Positano servizi ieri e oggi.

Tanti a impegnarsi, fra questi la Millenium di Amalfi ieri e oggi , a Minori messa in sicurezza delle barche sul lungomare, al porto di Maiori di supporto ai pescatori per salvar le loro barche, con le idrovore ad Amalfi per liberare anche i bagni pubblici , a Conca dei Marini, in collaborazione con la polizia municipale per la caduta di un palo nei pressi del bar Santa Rosa a poca distanza dalla strada provinciale di Salerno per Agerola , poi a supporto per camion con gruppo elettrogeno che ha sbagliato strada ed è rimasto incastrato all’altezza di piazza dell’Olmo, e ora impegnati notte e giorno per la seconda allerta meteo.