Positano si illumina per il Natale trasformandosi in un vero e proprio presepe con le finestre delle case che cominciano a colorarsi. Lo spettacolo che si può ammirare di sera è da togliere il fiato per la bellezza e la magia che regala, un’atmosfera che riesce a scaldare il cuore non solo dal freddo delle temperature in discesa ma soprattutto dal gelo che ci attanaglia in questo periodo così difficile. Ammirare la città verticale illuminata e vestita a festa ci regala una carezza al cuore e ci parla di speranza. E Giuseppe Di Martino, con la sua bravura, è riuscito ad immortalare in una serie di scatti stupendi tutta la magia di Positano in questo periodo di Natale dando in questo modo la possibilità di poter vivere questa atmosfera anche a chi non potrà uscire di casa o a tutti i positanesi (e non solo) che sono lontani.