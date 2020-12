La fortuna aiuta ancora De Zerbi.

Al Mapei Stadium in un’altra serata triste per la morte di un campione del mondo il Benevento fa vedere le streghe a De Zerbi che ha una grande qualità da stasera ha una grande qualità , la fortuna e sa hai fortuna lontano vai. Il Mapei Stadium come quindici fa è giorni fa è teatro del primo ricordo per la morte di un ex giocatore. Viene omaggiato Paolo Rossi con le parole di Nando Martellini, il maestro, che ricordavano le tre volte campioni del mondo. Pronti via .ll Sassuolo segna. Al 8′ l’arbitro assegna il rigore per fallo di mano di Barba- Batte Berardi e segna. Da questo momento la partita prende una piega diversa . E’ il Benevento prende il pallino di gioco. Bloccando Locatelli con Ionita e bloccando le linee di passaggio mette in difficoltà il Sassuolo che ha la possibilità di giocare sulle fasce. Quello che in pratica un allenatore come Gattuso doveva fare e non ha fatto. Nel primo tempo la noia vince su tutto. Al Lapadulla sotto porta manca di poco il goal. L’arbitro certifica la noia della partita non dando neanche un minuto di recupero. Ad inizio ripresa il primo episodio degno di nota. Un fallaccio di Harashin su Letizia. L’arbitro ammonisce erroneamente il giocatore della Sassuolo ma viene richiamato dal VAR. L’arbitro ritorna su suoi passi e d espelle il giocatore. Il Benevento cerca quindi di pareggiare . Ci prova Insigne che con piattone cerca il goal ma Consigli devia in angolo. Consigli manda sopra la traversa L’occasionissima ce l’ha Iago Falque il cui tiro va sopra la traversa. Consigli è mostruoso quando su un colpo di testa di Lapadula manda l pallone sulla traversa. Ancora su Improta manda il pallone fuori.