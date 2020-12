La fiamma della speranza contro il Covid -19 oggi è più mai che accesa

Ora aumenta la speranza di poter trovare un altro vaccino utile nella lotta al Covid -19. Non solo ci sono il vaccino moderna o quello costituito nei laboratori di Pomezia ed utilizzato all’Università di Oxford e somministrato in Inghilterra a contrastare la grave pandemia da Covid -19 ma anche quello Pfizer-Biontech ha ricevuto in questo momento l’autorizzazione dalla FDA Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Dalla Food and Drug Administration statunitense arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino sviluppato dalle società farmaceutiche Pfizer e BionTech

Pubblicati dati vaccino Pfizer, efficace al 95% – Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino, (indicato con la sigliaBNT162b2) e metà il placebo. I risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo.

L’appello di Arcuri a medici pensione e neolaureati: ‘Aiutateci per la campagna di vaccinazione’ – “Faremo una call aperta per personale che dovrà aiutarci nella somministrazione dei vaccini. Ci aspettiamo al picco della campagna di vaccinazione di poter utilizzare fino a tremila medici e fino a dodicimila infermieri. In Italia ci sono neolauretati, specializzandi e medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie: dateci una mano, servirà al Paese. Dobbiamo dare tutti una mano”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.