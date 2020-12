La curiosità. 1806 la costa da Positano a Massa Lubrense presidiata dagli uomini di Gioacchino Murat per Capri che era finita in mano agli inglesi. Qui , fra costa d’ Amalfi e Sorrento, all’Annunziata, vi è il ricordo alla Villa Rossi (detta anche Villa Gioacchino Murat), dove è posta la lapide.

In seguito all’occupazione inglese di Capri del 13 maggio 1806 la costa lubrense venne presidiata da circa 800 uomini, a difesa del Regno delle Due Sicilie, dislocati tra Sorrento e Positano.

Dopo il fallito tentativo di Giuseppe Bonaparte nel 1807, il nuovo sovrano Gioacchino Murat riuscì nella memorabile impresa della riconquista dell’isola, che gli fece conquistare il titolo di “Grande Ammiraglio della flotta francese”.

La battaglia, direttamente condotta da Murat, durò dal 4 al 17 ottobre 1808. La firma della resa inglese da parte di Sir Hudson Lowe avvenne a Massa Lubrense nella villa del napoletano Andrea Rossi, in località Annunziata, dove il Re fu ospite dalla sera del 12 ottobre.

A Positano in Costiera amalfitana pure si hanno tracce della presenza di Gioacchino Murat, basti pensare ala Palazzo Murat, noto ed elegante albergo in Via dei Mulini, o al casino di caccia ad Arienzo all’altezza dell’Oasi Vallone Porto, ma è improbabile vista l’inaccessibilita’ di Positano all’epoca che vi sia stato lui, sicuramente un ufficiale, ma è una storia tutta da scrivere e approfondire