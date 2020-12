La Costiera amalfitana si confronta con la Repubblica di S. Marino , 775 contagiati contro 2107.

La Costiera amalfitana si confronta con la Repubblica di S. Marino

Costiera amalfitana

Abitanti : 39.075

Numero di contagiati : 775

Numero di morti : 6

Numero di tamponi : ?

Repubblica di S. Marino

Abitanti : 33.962

Numero di contagiati : 2107

Numero di morti : 55

Numero di tamponi : 23.312

Perché questa enorme differenza?

Ovviamente la risposta non è semplice.

Da noi tutto è iniziato ai primi di ottobre ed alcune cose sono evidenti.

Sicuramente c’è stata una buona capacità di intercettare con i tamponi in maniera tempestiva la gran parte dei positivi.

Ed inoltre il lockdown, iniziato il 15 novembre, e che ancora continua, è stato di ulteriore aiuto nel contenere il diffondersi dei contagi.

Inutile aggiungere che, come si vede, il lockdown funziona ma ha un costo enorme.

Quindi, rimane la domanda su cosa fare per il futuro.

Gerardo Russomando