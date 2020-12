La Costiera amalfitana colpita dal cattivo tempo. Danni anche a Cetara e Conca dei Marini

Minori, travolto il lungomare. I danni maggiori si sono registrati a Minori. Spezzate le balaustre in ghisa del lungomare cittadino. Arredi urbani completamente travolti dalla furia delle acque ed alberi divelti. Le luminarie di Natale sono state per la maggior parte spazzate via insieme sedie e tavoli dei bar del lungomare. Alcune barche ricoverate sul lungomare sono finite sulla statale e con esse sabbia, fango e detriti. Sul posto il sindaco Andrea Reale che con i volontari della Millenium Costa d’Amalfi per valutare la situazione. «Domani (oggi, ndr) . dice il vicesindaco Sergio Bonito -libereremo il lungomare dal legname che si è depositato. I danni del maltempo sono stati notevoli». Si segnalano ancora black out persistenti in alcune zone di Minori.

Amalfi, detriti nel centro storico. Danni anche alla darsena di Amalfi: qui il mare agitato ha letteralmente sollevato una parte del basolato, invadendo il mando stradale, spingendo i detriti fino al centro storico. In piazza Flavio Gioia molte attività commerciali sono stati invase dall’acqua che ha trascinato via sedie e tavoli dei locali.

Conca dei Marini, minacciato il Monastero. Proprio a causa delle raffiche di vento, a Conca dei Marini, poco prima del Monastero Santa Rosa, si è abbattuto un palo della luce. Sul posto si sono portati i volontari della Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi, seguiti dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale.

Positano si lecca le ferite. Onde alte si sono infrante sulla banchina e l’intera Spiaggia Grande di Positano, fino a raggiungere la via che costeggia i ristoranti. Sul posto l’assessore all’Ambiente, Michele De Lucia: «È tutto sotto controllo. I danni ci sono stati ma siamo già all’opera per il ripristino». Colpiti anche alcuni dei locali storici della piazzetta.