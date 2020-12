Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook il video della città illuminata a festa per il Natale. Una pioggia di luci scintillanti ed un albero luminoso che rendono il paesaggio ancora più magico e che fanno respirare un’aria di speranza. Una gioia per i più piccoli che hanno diritto a vivere tutta la favola delle festività natalizie ma anche una carezza sul cuore per gli adulti in questo momento di estrema difficoltà.