E’ arrivata allo stadio Romei Menti di Vicenza la platea calcistica di “Pablito” che con la famosa Lanerossi Vicenza di Giusy Farina e Gian Battista Fabbri diede filo da torcere a parecchie squadre . “Pablito” cosi come fu rinominato al Mundial argentino del 1978 da li spiccò il volo – Poi giocò a Perugia e dopo aver rifiutato il Napoli, rifiutò forse perchè, come ha detto la signora Rossi, voleva vincere a Napoli ma in quel momento non era possibile. Passò alla Juve quando fu sospeso causa calcio-scommesse. Giocò nella Juve e dopo due tre partite fu aggregato alla nazionale maggiore dal padre calcistico putativo Bearzot che lo volle a tutti i costi. Ben fece perchè dopo quattro partite dove non ne beccò una , inizio con il Brasile a segnare. Fece piangere il Brasile degli extraterrestri , poi segnò due goal ad una Polonia normale priva anche di Boniek nella semifinale del Nou Camp di Barcellona. Il punto massimo di felicità arrivò nel giorno della finale . L’11 luglio 1982 l’Italia affrontò la Germania Ovest e Rossi segnò il primo dei tre goal che portarono alla vittoria gli azzurri davanti al presidente dei presidenti della repubblica italiana Pertini. Vittoria che regalò il terzo titolo mondiale all’Italia. Rossi diventò Picici, capocannoniere dei mundial 1982 e vinse il pallone d’oro.