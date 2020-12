L’ UNITRE augura Buon Anno con una pillola di teatro di Sisa e Ambrogio

Le sofferenze che stanno avvolgendo noi dell’UNITRE, sono molteplici, oltre quelle comuni dettate dall’emergenza sanitaria. Per la solitudine e malinconia non esiste vaccino! La necessità del rapporto umano, nel pomeriggio della vita è ancora più impellente. I mezzi digitali, di cui pure stiamo facendo uso, non soddisfano in pieno le esigenze della comunità. L’augurio è che presto avremo la nostra sede di Via delle Rose, ora in riparazione strutturale, che presto torneremo ai tavoli della cultura, quella semplice, fatta di giardinaggio, decorazione su ceramica, storia , filosofia, arte culinaria, lingue straniere, ginnastica e teatro. Ecco appunto teatro! Con questa scenetta comica, prodotta da Sisa e Ambrogio, visibile nel video allegato , con testo degli stessi attori, si intende diffondere un deciso sentimento di speranza piena in un futuro che ci riporterà, non dico alla normalità precedente, ma verso una solidarietà di intenti e obiettivi dell’UNITRE .