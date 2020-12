Juventus-Napoli: in settimana sarà presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Juve – Napoli, De Laurentiis ha promesso alla squadra che se necessario ricorrerà anche al Tar

Riprende la battaglia legale tra il Napoli e le Istituzioni Calcistiche. Repubblica scrive, a proposito del caso Juventus-Napoli, che De Laurentiis ha tutte le intenzioni di portare avanti ogni iniziativa legale che possa togliere la penalizzazione inflitta alla squadra azzurra, impossibilitata a partire, a causa dell’intervento dell’Asl di Napoli, per Torino in occasione della sfida contro la Juventus:

“La battaglia legale non è ancora finita e proprio durante questa settimana sarà presentato un nuovo ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, che è il tribunale sportivo di terzo e ultimo grado. Il Napoli chiederà la cancellazione dello 0-3 a tavolino subito contro la Juve, la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica e di poter giocare sul campo la partita contro i bianconeri. L’unica data a disposizione per l’eventuale “recupero” è il 13 gennaio e dunque il responso da parte del Coni dovrà arrivare per forza prima della fine del 2020. De Laurentiis ha promesso a Gattuso e ai giocatori che andrà fino in fondo, se sarà necessario ricorrendo pure al Tar. Spalla a spalla, anche nel nome di Diego”.