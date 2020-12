Juve Stabia-Potenza: Le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio di Juve Stabia-Potenza, gara che inaugura il quindicesimo turno del girone C. Fischio d’inizio della sfida del “Romeo Menti di Castellammare di Stabia fissato alle ore 17:30.

Sono state ufficializzate le due formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Cudini di Fermo. Ancora brutte notizie per Padalino: Mastalli non ce la fa e non va neanche in panchina. Il tecnico conferma però il 4-3-3 con l’adattamento di Scaccabarozzi a destra e Allievi a sinistra, per sopperire alle assenze dei terzini titolari. In mediana c’è Berardocco con Vallocchia e Bovo, davanti torna Fantacci nel tridente. Dall’altra parte Capuano ritrova Ciro Panico dal 1′ sulla sinistra e conferma Ricci e Compagnon in appoggio a bomber Cianci.

Ecco le formazioni ufficiali della partita. Potrete seguire la sfida in diretta grazie al LIVE MATCH di TuttoC.com:

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Scaccabarozzi, Troest, Codromaz, Allievi; Bovo, Berardocco, Vallocchia; Fantacci, Romero, Orlando. A disp.: Lazzari, Russo, Bentivegna, Guarracino, Ripa, Golfo, Volpicelli, Bubas, Oliva. – Allenatore: Pasquale Padalino.

POTENZA (3-4-2-1): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Ricci; Cianci. A disp.: Santopadre, Brescia, Viteritti, Iuliano, Lauro, Iacullo, Nigro, Fontana, Volpe, Di Somma, Spedalieri, Lorusso. – Allenatore: Ezio Capuano.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (ass. Pintaudi-Politi). IV° uomo: Centi di Viterbo.