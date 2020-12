Julia Roberts. L’accusa di un membro della famiglia: “Tutta colpa sua”. Julia Roberts. La star di Hollywood ha un fardello pesante che si porta dietro. L’accusa terribile da parte di un membro della sua famiglia, ormai scomparso.

E’ una delle attrici più famose di tutti i tempi. Il successo planetario arriva nel 1990 grazie ad un film diventato un cult negli anni, Pretty Woman. La consacrazione definitiva arriva nel 2001 con la vittoria dell’Oscar come miglior attrice protagonista per la pellicola biografica Erin Brockovich. Sono tante le interpretazioni di Julia Roberts rimaste iconiche nell’immaginario cinematografico collettivo. Una vita di successi, sia dentro che fuori le scene. Sposata dal 2002 con il cameraman Daniel Moder, insieme a lui ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter (nati nel 2004) ed Henry (nato nel 2007).

Eppure, come dice il proverbio, non è tutto oro quel che luccica. Esiste una macchia indelebile nel passato della star di Hollywood, un fardello che si porta dietro e che proviene da un membro della sua famiglia. L’attrice ha dovuto infatti affrontare un tragico lutto dovuto alla morte della sorellastra da parte di madre, Nancy Motes.

La donna è morta suicida a soli 37 anni nel febbraio 2014. Una overdose di farmaci le è stata fatale. E’ stata ritrovata senza vita dal suo fidanzato, John Dilbeck, dentro la vasca da bagno a casa di un amico a Los Angeles.

Prima di morire, però, la Motes si era scagliata più volte su Twitter contro Julia Roberts. “Mia ‘sorella’ ha detto che con tutti i suoi amici e i suoi fan non ha più bisogno d’amore. Giusto perchè tutti sappiate che la ‘fidanzatina d’America’ è una st***za” – aveva scritto. E poi: “Volete essere fan di una persona così crudele? Non è nemmeno cosi brava come attrice”.

Nancy Motes ha lasciato una lettera di commiato prima di suicidarsi, lunga cinque pagine, molte delle quali sono piene di accuse contro la sorellastra, additata come responsabile del suo estremo gesto. Nelle altre, invece, si scusa con il fidanzato e lo nomina suo erede.

La Motes lavorava come assistente di produzione della serie tv Glee (giudicata maledetta per una serie di morti assurde ed improvvise dei membri del cast e della crew – l’ultima in termini di tempo è stata Naya Rivera). La sorellastra di Julia Roberts soffriva da tempo di una forte depressione che l’aveva condotta a malsane abitudini alimentari, facendola arrivare al peso di 130 kg.

L’attrice ha partecipato ai funerali di Nancy Motes, apparendo visibilmente affranta e scossa per l’accaduto.

Fonte YesLife