John Lennon 40 anni dopo la morte Yoko Ono rivela alcuni segreti

John Lennon Yoko Ono. In settimana sono caduti i 40 anni dalla morte di John Lennon ma il ricordo del cantautore inglese resta ancora presente nel panorama musicale internazionale. “I Just Shot John Lennon”, ‘Ho appena sparato a John Lennon’ furono le poche parole pronunciate in tono freddo e cinico quel giorno da Mark David Chapman, l’assassino dell’ex Beatles. Un’intera generazione, cresciuta nutrendosi degli ideali di non violenza che ispirarono il suo album di maggior successo, ‘Imagine’ (1971), il cui singolo omonimo divenne un inno internazionale del pacifismo, si ritrovò orfana.

John Lennon Yoko Ono: il colpo di fulmine ad una mostra d’arte a Londra

Nel corso degli anni sono state tante le rivelazioni su un personaggio comunque controverso con quello di Lennon. A far parlare fu anche quella storia d’amore intensa, vissuta con Yoko Ono.

Hanno segnato un’epoca con la loro relazione, con l’idea che il loro amore esprimeva. Era il 9 novembre 1966 quando si sono incontrati la prima volta, all’Indica Gallery di Londra, dove Yoko teneva una sorta di esibizione interattiva che aveva conquistato subito John Lennon. Si sono innamorati con un battibecco, proprio in quella galleria, per diventare una coppia a tutti gli effetti due anni dopo: il 20 marzo del 1969 erano marito e moglie. Ad unirli c’è sempre stata una spiccata fede nella libertà, di pensiero e di vita. Ma a rivelare alcuni dettagli sulla storia d’amore più chiacchierata di sempre, è stata proprio lei, Yoko, in un’intervista esclusiva al Daily Beast.

John Lennon Yoko Ono confessa un segreto

“John Lennon aveva desideri bisessuali, ma non è mai andato a letto con altri uomini. Sono convinta che John abbia avuto questo desiderio, ma era troppo inibito. O meglio non inibito, lui diceva: “Non mi importa se un ragazzo è incredibilmente attraente” – ha detto Yoko Ono.

“È difficile, sarebbe dovuto essere non solo fisicamente attraente, ma mentalmente molto avanzato”. Ma sulla sua intimità ne ha parlato anche Brian Epstein, il manager di John Lennon: “Mi è stato detto che è stata una storia molto esplicita, ma credo che non abbiano mai fatto l’amore”.

Lo stesso Lennon d’altronde un giorno disse: “una sessualità estremamente vecchio stile. In molti pensano che non mi interessino gli uomini, ma non è vero. Mi piacciono le relazioni normali, qualunque cosa si intenda per ‘un rapporto normale’”. Rivelazioni e parole che definiscono l’amore libero di cui parlavano, di cui cantavano. Un rapporto unico e irripetibile che il mondo non ha più conosciuto.