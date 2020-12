Jerusalema Challenge, emozionante il video del Comprensorio sanitario di Merano

Trentino Alto Adige. Il personale sanitario del Comprensorio sanitario di Merano si è messo in gioco sulle note di “Jerusalema” per lanciare un messaggio di speranza e spensieratezza nei giorni che precedono il Natale. Così medici e infermieri, volontari di soccorso e non solo hanno ballato nei corridoi del Comprensorio diretto da Irene Pechlaner.

