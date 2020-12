Ischia la foto con vista su Capri . Maltempo vie del mare in difficoltà, scuole chiuse fino al 2021

Una ragazza porta a spasso il suo bulldog nel borgo di Ischia Ponte, apparentemente noncurante della bufera, mentre all’orizzonte si staglia l’imponente sagoma del Castello aragonese. Il rosso sgargiante di un ombrello contrasta con l’azzurro del mare arrabbiato, mentre all’orizzonte si intravede la silhouette dell’isola di Capri. E ancora: geometrie inedite sulla spiaggia dei Maronti, dove la furia di Poseidone si traduce in onde poderose. E’ il fascino dell’isola in questo scorcio di fine autunno che già anticipa l’inverno alle porte e che il fotografo Enzo Rando traduce abilmente in cartoline senza tempo, esaltando una bellezza vagamente malinconica e catturando i piccoli dettagli nei quali risiede, più d’ogni altra cosa, l’anima di Ischia in questi giorni che l’allerta meteo e le restrizioni per la pandemia rendono così distanti dalla caotica invasione dei vacanzieri dell’estate, Paquale Raicaldo su Repubblica Napoli, l’inserto della Campania, riprende sempre belle immagini. Intanto la cronaca, le vie del mare sono in difficoltà come sempre con l’allerta meteo, se il mare è mosso. Sull’isola i vari sindaci hanno deciso di non far andare a scuola i ragazzi motivando con la curva epidemiologica per il Covid-19 . Un’isola ferma, in attesa con un Natale in tono ridotto e il 2020 da dimenticare.