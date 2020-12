Incontri di architettura sui tetti e loro valorizzazione nelle proposte medio orientali

L’argomento della valorizzazione e fruizione dei tetti e dei terrazzi è una idea a noi molto vicina. Tantissimi alberghi in penisola sorrentina hanno riscoperto negli ultimi anni la parte sommitale dell’albergo rendendola fruibile per il panorama soprattutto, riconquistando uno spazio e se attrezzato può essere fruibile 24 ore su 24, per party, solarium ed altro. Ma in particolare in questo periodo di covid , la riscoperta di questo elemento architettonico quale spazio di comunicazione sociale, in medio oriente sono comunque indimenticabili quelle donne che lanciavano la loro protesta dai tetti. Dalla Giordania, il nostro amico prof Ali Abu Ghamina, vice rettore della facoltà di Architettura ci propone gli esiti di un convegno.

Incontro architettonico intermedio con il team sul tetto, discussione piacevole e utile, problemi e soluzioni

Dr. Ali Abu Ghanima

È stato un incontro divertente e utile e il fatto che la meravigliosa presentazione da parte del team sul tetto e loro siano 6 ragazze, studentesse del secondo anno, Dipartimento di architettura della Facoltà di Belle Arti, Helwan University of Egypt.

Grande disposizione e coordinamento tra di loro, poiché ognuno ha assunto il proprio ruolo nel chiarire l’idea del progetto e la sua sequenza. Ciò è stato fatto con comodità e calma. Non è facile per gli studenti nei loro primi anni di vita accademica, ma sono stati in grado di comunicare facilmente il loro progetto e pensiero. È facile senza errori da ricordare, e questo conta per loro e per i loro insegnanti, e dopo aver presentato la loro presentazione, e si conclude con un bel video che spiega la realtà e l’idea per iniziare dialoghi e domande. La partecipazione si è diversificata, così la presenza egiziana e giordana è stata dei grandi maestri e architetti. Una presenza illustre da Arabia Saudita, Siria, Iraq e Palestina. La discussione è iniziata, il capo degli investitori del settore immobiliare in Giordania, Kamal Al-Awamla, e ha parlato dell’importanza dell’argomento e del ruolo della legislazione nel servire tali soluzioni e nel discutere la realtà della costruzione di appartamenti e dei suoi problemi. I loro architetti aiutano a fornire soluzioni a tali problemi e poi assumono il dottor Ibrahim Mouf, professore presso l’Università di Alessandria, sull’importanza delle superfici, i suoi problemi e il suo ruolo di respiro per le famiglie, e l’importanza del ruolo dei giovani nel fornire audacia e soluzioni intelligenti, poi ha parlato M. Emad Al-Dabas dell’esperienza verde di Amman nel 2020 nella fornitura di soluzioni per le superfici, specialmente nel mezzo della vecchia Amman e dell’assunzione accademica dall’Iraq, il dott. Il suo punto di vista in questo esperimento ha elogiato il l esperienza degli studenti e buone soluzioni. Ibrahim Hashem, del segretariato della Grande Amman, ha parlato dell’importanza di tali tesi, dell’importanza della legislazione e dell’esperienza del segretariato della Grande Amman nel fornire soluzioni al problema della superficie nei nostri edifici, ma l’Accademia siriana, Hala Al- Ligami, con sede in Francia, ha parlato del ruolo del progetto nel fornire soluzioni. Un meme ha un ruolo da svolgere nel servire l’edificio e poi succede m. Sami Al-Haddad dall’Arabia Saudita, mostrando la sua ammirazione per il progetto, discutendo i suoi dettagli e l’importanza del tetto come quinta facciata dell’edificio e il ruolo delle scale nell’unificare e comunicare i tetti, poi il dottor Afaf Badran, direttore della Milky Way Association in Egitto, Monaw l’importanza del ruolo dei giovani e la loro capacità di fornire il meglio e l’importanza di prendersi cura dei dettagli architettonici del progetto e della sua importanza comunitaria e di rivolgersi al Dr. Moufq Haddad, Head of Architecture Dipartimento dell’Università Al-Balqa, Menouha, come il ruolo del Forum sulla Rivitalizzazione del Jutter Architettonico, e l’importanza dell’intervista ai giovani, lodando l’esperienza di un progetto sul tetto e poi parlando. Un cappello rivoluzionario, che incoraggia gli studenti a continuare a fornire soluzioni audaci, eccellendo il progetto in tutti i suoi dettagli e parlando. Ahmed Al-Qaryuti sulla legislazione e sul ruolo del segretariato di Amman nello sviluppo della legislazione per contribuire al meglio. La collega Randa Sinan ha parlato del progetto e dell’importanza di sottrarre tali opinioni e soluzioni e rafforzare il ruolo degli studenti nel fornire il loro meglio e per gli architetti Samir Amarin ha elogiato l’idea e l’importanza della comunicazione tra strada e superficie e l’importanza del ruolo comunitario degli architetti. Per l’architetto saudita Abdel Fattah Al-Mameen, ha incoraggiato tali dialoghi e l’importanza di un tale progetto come storia, partecipazione della comunità e discussione M. S Ahmed Ziyad, essere il più grande segretariato di Amman, il ruolo del segretariato nel porre tali problemi e il loro lavoro è duro per sviluppare la legislazione e poi riprendere M. Ahmed Fasting, capo della divisione architetti della Jordanian Engineers Union, la sua prospettiva sul progetto, la sua eccellenza e il ruolo dei concorsi nel dare opportunità agli studenti, quindi il l’accademico Raad Aisouh ha parlato del progetto e del ruolo dei giovani nel rivitalizzare il pensiero architettonico per presentare loro soluzioni buone, distintive e buone. La fine doveva essere una squadra sul tetto composta da Taqa, Shams Youstina, Maryam, Nada e Alaa dal rispondere alle domande di partecipazione focalizzate sull’importanza di un’idea in superficie come partecipazione della comunità e il ruolo della superficie è quello di formare una vita quotidiana e un ambiente confortevole, lavoro e formazione Estetica e attività quotidiana, non solo spettacolo, ma commerciale, consapevolezza e importanza di collegare edifici e farli dialogare non solo attraverso la strada, ma anche dai tetti per valorizzare il ruolo produttivo e protagonista delle superfici e l’importanza della normativa urbanistica in sviluppo del quartiere residenziale e l’incontro si è concluso con il dire che il dottor Ibrahim Mouf Egypt ha la nascita di e Amr Al-Rooftoh, e nel mezzo dell’incontro, ci siamo riposati per cinque minuti durante i quali il membro dell’incontro, lo studente di architettura nel suo ultimo anno, Ramzi, con la musica di una serie di canzoni del patrimonio egiziano. Finiamo l’incontro proficuo e utile con 6 studenti che hanno dimostrato di essere 6 stelle che brillano in questo incontro e avranno un futuro di successo, a Dio piacendo. Infine, grazie al team del Forum per aver organizzato tutti i dettagli dell’incontro, in particolare la menzione di M. Rowan e M. Hadeel e grazie a tutti e la registrazione dell’incontro sarà disponibile sulle pagine del Forum.

It was a fun and useful meeting and the fact that the wonderful presentation by the team on the roof and they are 6 girls, second year students, Department of the architecture of the Faculty of Fine Arts, Helwan University of Egypt.

Great arrangement and coordination among them, as each one took up their role in clarifying the idea of the project and its sequence. This was done with comfort and calmness. It is not easy for students in their first years of academic life, but they were able to easily communicate their project and thought. It is easy without mistakes to remember, and this counts for them and their teachers, and after they submitted their presentation, and it ends with a beautiful video that explains the reality and the idea to begin dialogues and questions. The attendance diversified, so the Egyptian and Jordanian presence was the great teachers and architects. A distinguished presence from Saudi Arabia, Syria, Iraq and Palestine. The discussion started, the head of the housing sector investors in Jordan, Kamal Al-Awamla, and talked about the importance of the topic and the role of legislation in serving such solutions and discussing the reality of apartment building and its problems. Their architects help to provide solutions to such problems and then take on Dr. Ibrahim Mouf, Professor at Alexandria University, on the importance of surfaces, its problems, and his role as a breather for families, and the importance of youth’s role in providing bold and intelligent solutions, then he spoke M. Emad Al-Dabas about Amman’s green experience 2020 in providing solutions for surfaces, especially in the middle of the old Amman and the academic intake from Iraq, Dr. His point of view in this experiment praised the student s’ experience and good solutions either. Ibrahim Hashem, from the Greater Amman secretariat, spoke about the importance of such theses, the importance of legislation and the experience of the Greater Amman secretariat in providing solutions to the problem of the surface in our buildings, but the Syrian Academy, Hala Al-Ligami, based in France, talked about the role of the project in providing solutions. A meme has a role to play in serving the building and then it happens m. Sami Al-Haddad from Saudi Arabia, showing his admiration for the project, discussing his details and the importance of the roof as a fifth front of the building and the role of stairs in unifying and communicating the roofs, then Dr. Afaf Badran, Director of the Milky Way Association in Egypt, Monaw the importance of the role of youth and their ability to provide the best and the importance of taking care of the architectural details of the project and its community importance and addressing Dr. Moufq Haddad, Head of Architecture Department at Al-Balqa University, Menouha, as the role of the Forum on the Revitalization of the Architectural Jutter, and the importance of the youth’s interview, praising the experience of a project on the roof and then speaking. A hat revolutionary, encouraging students to continue providing bold solutions, excelling the project in all its details and speaking. Ahmed Al-Qaryuti about the legislation and the role of the Amman secretariat in developing legislation to contribute to the best. The colleague Randa Sinan talked about the project and the importance of subtracting such opinions and solutions and strengthening the role of students in providing their best and for architects Samir Amarin has praised the idea and the importance of communication between street and surface and the importance of the community role of architects. For Saudi architect Abdel Fattah Al-Mameen, he encouraged such dialogues and the importance of such a project as a story, community participation and discussion M. S Ahmed Ziyad, be the Greatest Secretariat of Amman, the role of the secretariat in posing such problems and their work is hard to develop legislation and then take up M. Ahmed Fasting, head of the architects division of the Jordanian Engineers Union, his perspective on the project, its excellence, and the role of competitions in giving opportunities to students, then the academic Raad Aisouh spoke about the project and the role of youth in revitalizing architectural thought to present them with good, distinctive and good solutions. The end had to be a team on the roof consisting of Taqa, Shams Youstina, Maryam, Nada and Alaa from answering the questions of attendance focused on the importance of an idea on the surface as a community participation and the role of the surface is to form a daily life and a comfortable environment, work and formation Aesthetics and daily activity, not only entertainment, but commercial, awareness and the importance of connecting buildings and making them communicate not only through the street, but also from the roofs to enhance the productive and leading role of surfaces and the importance of urban legislation in developing the residential district and the meeting ended with saying Dr. Ibrahim Mouf Egypt has the birth of and Amr Al-Rooftoh, and in the middle of the meeting, we were rested for five minutes during which the member of the meeting, the architecture student in his last year, Ramzi, with music to a number of songs from the Egyptian heritage. Let’s finish the fruitful and useful meeting with 6 students who proved that they are 6 stars who shine in this meeting and will have a successful future, God willing. Finally, thanks to the team of the Forum for arranging all the details of the meeting, especially the mention of M. Rowan and M Hadeel and thank you everyone and the recording of the meeting will be available on the Forum pages.