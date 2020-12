Salerno . Incidente stradale in via Cesina a San Valentino Torio nel pomeriggio di oggi.

Per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il motociclista trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura i feriti, e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera che, dopo i primi rilievi del caso

