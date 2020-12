Strade bagnate e scivolose per la pioggia notturna sia nelle province di Salerno che Napoli di cui ci occupiamo per l’allerta Meteo in Campania. Il punto sulla viabilità del 3 dicembre 2020

Stamattina Incidente Alberi Meta . Traffico Sorrento Vico Equense, strada a rischio verso Positano e Ravello – Chiunzi. In sintesi le notizie della viabilità mattutine di Positanonews dalla Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana.

Bloccata la Alberi – Meta, la strada che congiunge dalle zone alte di Vico Equense e Meta verso la S.S. 145 per un furgoncino che ha perso il controllo e bloccato la strada.

Traffico Sorrento – Vico Equense, in particolare il tratto Scuotolo – Seiano, per chi va verso Castellammare di Stabia.

Strada S.S. 163 Amalfitana dai Colli a Positano a rischio per pietrame e foglie per strada con asfalto bagnato. Lo stesso sulla Ravello – Chiunzi in Costiera amalfitana , strada ancora ufficialmente chiusa.

Ricordiamo semafori a inizio di Positano venendo da Sorrento e a Vettica di Amalfi prima del bivio per Agerola