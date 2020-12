In Spagna un registro con i nomi di chi rifiuterà il vaccino anti-Covid

In Spagna verrà redatto una sorta di registro, che sarà poi condiviso con gli altri Paesi dell’Ue, nel quale saranno riportati i nomi di tutti coloro ai quali è stata offerta la vaccinazione e l’hanno rifiutata. A renderlo noto è il ministro della salute spagnolo Salvador Illa in un’intervista sottolineando ancora una volta che la somministrazione del vaccino anti Covid-19 è gratuita ed assolutamente non obbligatoria ma su base volontaria. Il ministro ha poi aggiunto che i vaccini verranno somministrati seguendo scrupolosamente gli obiettivi di priorità stabiliti dal piano vaccinale e che l’unico modo per sconfiggere il virus è quello di vaccinarsi tutti.