In Costiera il Premio di Arte Presepiale “Michele Mansi”

È indetta la III edizione del Premio di Arte presepiale “Michele Mansi”.

Nato nel 2018, per volere del Gruppo presepiale della Chiesa di S. Lucia in Minori in ricordo di Mastu Michel ‘a Glielm’, cultore del presepe e artista dalla maestria ineguagliabile, il premio ha avuto nelle due edizioni precedenti un respiro puramente foraniale. A motivo della pandemia da Covid-19, esso assume nell’edizione di quest’anno i caratteri di social contest, dal titolo “Mi piace” il Presepe, estendendo così la partecipazione a quanto vorranno condividere le proprie opere casalinghe e non. Referente del premio per l’anno in corso è il Dott. Carlo Maria Del Pizzo, cultore del presepe napoletano, coordinatore del suddetto gruppo presepiale di S. Lucia.

In questo Natale che non vedrà mostre e nel quale non sarà possibile visitare i presepi delle nostre Chiese, questa si prospetta davvero come una bella occasione per non perdere, in questo tempo così particolare, la magia del”che felice Giorno”, un segno di speranza per i tempi a venire!

BANDO 2020 (scaricabile in formato pdf al link https://drive.google.com/file/d/16Icz3lU6eTzpOFsPrAxdIitA8WMIPFwb/view)

Anche in quest’anno particolare vogliamo che il Premio di Arte Presepiale dedicato al maestro Michele Mansi, già cultore e divulgatore della tradizione del Presepe in Costa d’ Amalfi, nato da un’idea del Gruppo Amici del Presepe di Santa Lucia in Minori non conosca sosta e si realizzi in modalità più consona al periodo storico che stiamo vivendo, attraverso un social contest dal titolo: “Mi piace” il presepe.

Regole e modalità di partecipazione

1. Tutti possono partecipare, gratuitamente, al concorso: singoli privati cittadini, istituzioni pubbliche e private, gruppi, associazioni;

2. Per la realizzazione dei presepi può essere impiegata qualsiasi tecnica ed utilizzata ogni specie di materiale;

3. I partecipanti dovranno

• Inviare un messaggio alla Pagina Facebook Premio di Arte Presepiale “Michele Mansi” ( https://www.facebook.com/premiomichelemansi/ )

• Scadenza: entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2020

• Massimo tre fotografie di buona risoluzione oppure un breve video (max 1 minuto) della propria opera, corredate di:

o Nome, cognome, residenza e numero di telefono dell’autore/autori

o titolo dell’opera con breve descrizione.

4. Tutte le foto verranno caricate sulla Pagina Facebook del Premio, con il tag dell’autore (se in possesso di un account facebook), a partire dal 20 dicembre 2020; successivamente alla pubblicazione potranno iniziare le votazioni per ogni singola opera.

5. Sarà possibile esprimere il proprio voto con un “mi piace” fino al 3 gennaio 2021.

6. Modalità di valutazione: l’organizzazione del concorso nominerà apposita commissione, costituita da esperti del settore, che decreterà il Vincitore del premio, scegliendo tra le prime 20 opere che avranno ottenuto più “mi piace”.

7. Il nome del vincitore verrà pubblicato online il giorno 6 gennaio 2021 sulla pagina facebook del Premio. All’opera vincitrice verrà assegnata una targa in ceramica.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per dare testimonianza di un’arte e di una tradizione che da secoli scandiscono il tempo del nostro Natale!

«Ma che bellu Presebbio! Quanto è bello!»

(ultime parole pronunciate da Luca, protagonista della famosa commedia di Eduardo de Filippo “Natale in Casa Cupiello”, estasiato nella visione di un celestiale Presepe)