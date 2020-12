In Campania 150 bus nuovi per EAV, 34 consegnati oggi alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca

Riceviamo e pubblichiamo

Stamattina alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sono stati presentati 34 bus nuovi che vengono consegnati ad EAV.

EAV CON 150 BUS NUOVI (90 già consegnati e 60 entro l’estate) avrà un flotta di 300 bus con età media di 5 anni.

Due anni fa l’età media era di 12 anni.

Eav ha perfezionato 420 assunzioni, la gran parte durante la Pandemia. Altre 20 le faremo per capodanno arrivando a 440 assunzioni.

Di questi 100 son autisti di bus. Prevediamo altre 50 assunzioni di autisti nel 2021.

Resta il tema serissimo del crollo dei ricavi da traffico. Un problema per tutto il TPL, sul quale è necessario aprire un importante tavolo di confronto per non compromettere la stabilità del sistema.

Dettaglio:

La Regione Campania, con proprie procedure, ha avviato una fase di rinnovamento del parco autobus regionale, che prevede la fornitura di oltre 1.000 autobus.

Eav è destinataria di 141 autobus.

Di questi:

– 38 autobus sono stati consegnati a gennaio e febbraio del 2020, 19 modello CityMood di IIA e 19 Mobi di Nuova Socom

– 34 sono consegnati questo mese di dicembre, 26 Crossway interurbani di Iveco e 8 suburbani Citaro Mercedes;

– 18 saranno consegnati a gennaio 2021, 10 modello Citymood di IIA e 8 Citytour di Sitcar

– 31 saranno consegnati entro marzo, 16 modello Vivacity di IIA e 15 Citaro di Mercedes;

– 20 saranno consegnati entro l’estate 2021, 12 Crossway interurbani di Iveco e 8 Citymood di IIA.

Inoltre, con proprio finanziamento (residuo ex art. 11) ha avviato procedure per l’acquisto di ulteriori 11 autobus di cui: 1 in arrivo a febbraio (modello 4×4) e 10 in arrivo per fine anno 2021.

Per un totale di 151 autobus.

Infine, si stanno completando gli iter interni per una gara di acquisto di 3 autobus elettrici, per Ischia, Procida e Sorrento.

Gli autobus, in base alle loro caratteristiche e dimensioni, saranno destinati a tutti i depositi aziendali.

In particolare, i 34 autobus consegnati a dicembre andranno a Torre Annunziata, Napoli Agnano, Napoli Ferraris, Comiziano e Sorrento.

Una parte dei 18 consegnati a gennaio andranno anche ad Ischia e Procida.

Complessivamente, rinnoveremo il parco di oltre il 50%.

Per quanto riguarda il personale, finora abbiamo assunto 93 conducenti; altri 20 ne assumeremo tra febbraio e marzo.

Tenuto conto della messa in esercizio nel 2021 di ulteriori autobus, si prevede l’assunzione di ulteriori 30 conducenti.