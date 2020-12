Immobiliare. Meta di Sorrento. Vendesi soluzione di 70 mq c.a. dotata di giardino, ampio salone, camera da letto, bagno, cucina e zona spa sottostante. Accatastato come C3 è ideale anche come laboratorio, ristorantino, pub.

Per info e appuntamenti contattare il 338 279 6034

Progetto casa immobiliare