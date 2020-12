Immacolata shopping a rilento e cashback nel caos in Campania a rilento, anche causa allerta meteo , a Salerno e Napoli, meglio a Piano di Sorrento ma poco rispetto all’Immacolata e il Natale si vede che c’è crisi

Cashback: tanti i dubbi sulla riuscita a Napoli dell’iniziativa varata dal Governo per incentivare il commercio di strada e ostacolare il denaro contante. È una partenza complicata per il rimborso – fino ad un massimo di 150 euro – che si può ottenere acquistando solo via Pos (bonus valido da ieri fino al 31 dicembre per le spese nei negozi reali e non online). Segnalati sui social malfunzionamenti del servizio, che riguardano le difficoltà «dell’inserimento del metodo di pagamento nella App Io». Tanti sono incappati nel disservizio. A questo, si aggiunge la diffusa assenza di digitalizzazione di parte dell’utenza e l’idiosincrasia al pagamento elettronico in diversi quartieri storici, testimoniato dagli stessi commercianti. «In molti quartieri del centro storico e della periferia – avverte Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – il cashback sarà inutilizzato».

I DUBBILa riuscita del cashback, a Napoli, dipende dalla zona. Bene nelle vie dello shopping (Vomero, Chiaia, Toledo), bene nei centri commerciali e negli store di elettrodomestici e pc. Male per gli anziani, nelle vie storiche e negli esercizi di quartiere. «C’è ancora tanta disinformazione tra i clienti, ma siamo tutti attrezzati per il cashback – spiega Francesco Martone dell’omonimo atelier in corso Umberto – Spero che la misura abbia la sua cassa di risonanza: la lotteria fa presa sulla popolazione, ma abbiamo diversi dubbi sulla possibilità che in una zona come il Rettifilo i residenti si convertano al pagamento elettronico. Con l’apertura dei Comuni, invece, sicuramente aumenteranno i pagamenti con il Pos». «A San Gregorio i negozi dei maestri del presepe sono tutti regolarmente dotati di Pos – racconta Gabriele Casillo dell’Associazione Botteghe San Gregorio – ma spesso i clienti preferiscono pagare in contanti o tramite bonifico. A utilizzare il Pos erano specialmente i turisti, oggi assenti. Difficile che un napoletano compri una singola statuina con la carta di credito. L’unico vero incentivo al rilancio della via dei presepi sarebbe il passaggio in zona gialla. In questo ponte dell’Immacolata, vista la chiusura dei confini provinciali, abbiamo incassato meno del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019». I disservizi hanno già fatto il giro dei social: «Ho avuto accesso alla piattaforma tramite Spid – racconta Enrico Parolisi, giornalista esperto di comunicazione digitale – poi ho scaricato la App Io e ho richiesto accesso al servizio di cashback. Ma mentre inserivo gli estremi della mia Poste Pay, un errore non specificato mi ha impedito di proseguire l’operazione. Al momento il servizio mi risulta attivo ma inutilizzabile».

LE SPERANZEC’è chi spera nel buon esito dell’incentivo che, oltre al rimborso massimo di 150 euro (per un tetto dunque di 1500 euro di spese), prevede l’estrazione di ulteriori bonus tramite lotteria ma a decorrere da gennaio. Ieri, nonostante vento, virus, pioggia e assenza di luminarie natalizie, tanto traffico, tanto passeggio e tante buste strette tra le mani a Chiaia, Toledo e via Luca Giordano (meno bene invece le presenze nei negozi di quartiere, al Rettifilo e nelle vie storiche come San Gregorio). È stata però una festa dell’Immacolata sottotono, basti pensare che persino i fiori alla statua della madonna in piazza del Gesù sono stati collocati nel cuore della notte nel rispetto delle norme anti Covid. «Tanti si stanno affrettando a ottenere lo Spid – dice Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli – i pagamenti con il Pos sono aumentati. Stiamo finalmente respirando, nonostante maltempo e pandemia. Si spende meno sul singolo regalo, vista la crisi, ma c’è più voglia di trasmettere l’affetto e mostrare vicinanza ai propri cari, anche con un pensierino». Il Covid, insomma, sta agevolando uno shopping meno consumista e più emotivo. «Il cashback è di sicuro un’opportunità per aiutare il commercio elettronico – aggiunge Schiavo – Ma in centro storico, dai Quartieri Spagnoli ai mercati rionali anche delle periferie, sarà una misura quasi inutilizzata. A essere tagliati fuori saranno gli anziani e le migliaia di disoccupati presenti a Napoli». Gennaro Di Biase, Il Mattino Napoli . Nico Casale

Le piogge di ieri pomeriggio non hanno aiutato. Qualche vendita, i negozi l’hanno fatta nel corso della mattinata. E, mentre Confesercenti registra cali che sfiorano il 70% rispetto allo stesso periodo del 2019, il giorno dell’Immacolata segna anche l’avvio, malgrado qualche rallentamento, dell’iniziativa «Extra Cashback di Natale» che consente di ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati, nei negozi, con carte e bancomat.

I COMMENTI«Sia lunedì che martedì, le vendite sono andate abbastanza bene, ma il tempo non ci ha aiutati, soprattutto nel pomeriggio», rivela Carmen Lamberti, titolare della boutique Donna. «Le persone – osserva – hanno voglia che i negozi siano aperti. Ma speriamo che riaprano anche bar e ristoranti che portano più movimento». Quanto al cashback, «se funziona bene, siamo contenti». Per Rosario Capece, titolare insieme con il fratello Antonio della gioielleria Lo Smeraldo, «il giorno della riapertura siamo stati penalizzati dal tempo, ma in 45 anni di attività è raro che, in una giornata di pioggia, avessimo il negozio pieno». Intanto, «da chi è venuto in negozio, abbiamo percepito l’entusiasmo nel completare o nel realizzare qualcosa di meditato in questi giorni». L’iniziativa cashback «da un punto di vista tecnico ci riguarda poco, nel senso che il 75-80% del fatturato avviene già attraverso le carte di credito», evidenzia Capece, sottolineando che «per noi commercianti, per l’utilizzo della moneta elettronica ci sono percentuali ancora troppo alte». È stato chiuso, da inizio pandemia, circa cento giorni il negozio d’abbigliamento Brancaccio. Ma, «dobbiamo superare anche il Covid, cercando di andare avanti con la serietà di sempre», commenta Carlo Brancaccio. «Le festività come l’Immacolata – ragiona – sono sempre giornate buone per gli acquisti, più della domenica. Oggi siamo stati penalizzati, parzialmente, dal tempo». E, mentre lo store ha avviato le vendite online, ieri «nessun cliente ci ha chiesto del cashback, ma speriamo che sia una mano in più». Per Sabatino Senatore di Vog e responsabile commercio Claai, «il tempo, la mattina, ci ha graziato e, al pomeriggio, ci ha penalizzato». Invoca, però, aiuti: «Non è possibile che Salerno, da città illuminata a mille, non abbia neanche una lampadina, mentre vediamo che diversi comuni della provincia hanno acceso qualche luce, anche in segno di speranza, per Natale». Il cashback? «Penso che non sia ciò che vuole la gente che, tra l’altro, non riesce a registrarsi. Da noi, nonostante siamo abilitati, nessuno lo ha chiesto».

LE STIMENonostante il timido segnale di ripresa durante il ponte dell’Immacolata, Confesercenti provinciale registra un crollo delle vendite tra il 50 e il 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «C’era da aspettarselo», dice il presidente Raffaele Esposito definendo «emblematica la situazione di Salerno città» dove, un anno fa con Luci d’Artista, «si registrava uno straordinario sold-out». Ora, ci sono «guadagni mancati che non saranno più recuperati dal tessuto economico cittadino e anche dall’indotto limitrofo al capoluogo». Per lui, il cashback è «utile, ma non risolutivo, per le sorti del commercio tradizionale» e «potrebbe porre un piccolo freno agli acquisti online nei colossi dell’e-commerce, ma un meccanismo da oleare con il tempo e consolidare magari con percentuali di ritorno maggiori». Per il presidente di Confcommercio Salerno, Giuseppe Gagliano, il cashback «dovrebbe avere una buona incidenza sul commercio di vicinato» e, al contempo, «riduce la problematica del nero perché funziona con pagamenti tracciati». «L’app – constata – mi sembra sia andata in crash quando bisognava abbinare il conto corrente», ma «siamo moderatamente ottimisti per un’iniziativa in più che dovrebbe dare una piccola boccata d’ossigeno. Che, però, non servirà a risollevare le sorti del settore commerciale». Nel frattempo, l’associazione ha già distribuito modulistica e vetrofanie agli associati per identificare gli esercizi che accettano il cashback.