Immacolata a Scala e Ravello. Gli zampognari in Piazza e gli auguri da Assisi di Gianni Morandi con Padre Enzo Fortunato . In Costiera amalfitana all’Immacolata si dà il via tradizionale ai festeggiamenti per il Natale. Le luminarie , con l’accensione dell’albero ( nella foto il Pino Bianco proveniente dal Trentino e addobbato dai bambini a cura dell’ANSPI a Scala) , gli zampognari, in piazza a Ravello nel video , in questo periodo di lockdown per Coronavirus Covid-19 non sono mancate le tradizioni in Costa d’ Amalfi.