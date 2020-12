Il verde rende belle le città. L’esempio di Piano di Sorrento

Penisola sorrentina. Pubblichiamo questo articolo per invitare a una riflessione: quanto il verde fa bene e rende bella una città. Soprattutto a Piano di Sorrento, dove ultimamente sono stati tagliati molti rami e fatti fuori altrettanti alberi. E’ un’emozione vedere l’albero di Natale in Piazza Cota così come osservare la rinascita delle piante in Piazza della Repubblica.

Il verde è un grande valore, un valore che spesso viene mortificato da chi vuole abbattere gli alberi in Penisola. Noi di Positanonews ci opponiamo a queste pratiche. Non possiamo far finta di nulla! Piano è uno splendido paesino che con gli alberi e la vegetazione viene valorizzato ancora di più.