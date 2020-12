Il Termopolio della V Regio

RIAFFIORA per intero L’ANTICA TAVOLA CALDA DELLA REGIO V

TRA SCENE DI NATURE MORTE, RESTI DI ALIMENTI

OSSA DI ANIMALI E DI VITTIME DELL’ERUZIONE

Il termopolio della Regio V, una delle

antiche tavole calde di Pompei, con

l’immagine della Nereide a cavallo, già

parzialmente scavato nel 2019, riaffiora per

intero con altre ricche decorazioni di

nature morte, rinvenimenti di resti

alimentari, ossa di animali e di vittime

dell’eruzione.

L’impianto commerciale era stato indagato solo in

parte nel 2019, durante gli interventi del Grande

Progetto Pompei per la messa in sicurezza e

consolidamento dei fronti di scavo storici.

Considerate l’eccezionalità delle decorazioni e al

fine restituire la completa configurazione del

locale, ubicato nello slargo all’ incrocio tra il

vicolo delle Nozze d’argento e il vicolo dei

Balconi, si è deciso estendere il progetto e di

portare a termine lo scavo dell’intero ambiente.

Di fronte al termopolio, nella piazzetta antistante,

erano già emerse una cisterna, una fontana, e

una torre piezometrica ( per la distribuzione

dell’acqua), dislocate a poca distanza dalla

bottega già nota per l’affresco dei gladiatori in

combattimento.

Le decorazioni del bancone – le prime

emerse dallo scavo – presentano sul

fronte, l’immagine di una Nereide a

cavallo in ambiente marino, e sul lato

più corto l’illustrazione, probabilmente

della bottega stessa alla stregua di

un’insegna commerciale. Il ritrovamento,

al momento dello scavo, di anfore poste

davanti al bancone rifletteva non a caso

l’immagine dipinta.