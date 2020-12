Il Tempo della Relatività e sue implicazioni con il concetto di Realtà. Terza parte

Secondo la nostra esperienza il tempo scorre dal passato al presente al futuro. C’è il passato che esiste solo nella nostra memoria, c’è un presente di brevissima durata ed infine c’è il futuro che esiste solo nella nostra testa come un insieme di aspettative. In corrispondenza del presente c’è il fronte del tempo che si muove rapidissimamente, insieme al presente, da sinistra verso destra. In rapida successione, il presente diventa passato e il futuro diventa presente ad un ritmo uniforme in tutto l’universo. Tutto è univoco e solido. Si potrebbe immaginare un grande orologio cosmico che batte lo scorrere del tempo dell’’universo e a cui tutti gli orologi del mondo si sincronizzano automaticamente. Questo è quello che intuitivamente siamo portati a pensare. Ebbene, la nostra intuizione si sbaglia! Le cose non stanno così!

Ti sembrerà impossibile ma un orologio in cima ad una montagna va ad un ritmo diverso rispetto ad un altro orologio a livello del mare. Certo questo sfasamento degli orologi non è rilevabile con i comuni orologi che portiamo al polso. Ci vogliono orologi speciali, quelli che vengono usati per gli esperimenti scientifici, per verificare questo fatto.

Facciamo l’esperimento insieme: prendiamo i due orologi e sincronizziamoli perfettamente. Poi portiamo un orologio in cima ad una montagna e l’altro al livello del mare. Dopo un certo tempo riportiamo insieme i due orologi per vedere se sono ancora sincronizzati. Ebbene, non segnano più lo stesso tempo: l’orologio che è stato in cima alla montagna è avanti rispetto a quello che era al livello del mare. Questo perché il ritmo a cui scorre il tempo è determinato dal campo gravitazionale. L’orologio in riva al mare, essendo più vicino al centro della Terra, è soggetto ad un campo gravitazionale più intenso rispetto a quello in cima alla montagna.

La teoria della relatività dice che il tempo rallenta in proporzione all’intensità del campo gravitazionale ed è per questo motivo che l’orologio a livello del mare rallenta rispetto all’orologio in cima alla montagna. Questo fatto sembra essere frutto della fantasia sovraeccitata di uno scienziato pazzo ma non è così: è una realtà verificata sperimentalmente con opportuni orologi di precisione.

