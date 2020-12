Il ricordo di Ambrogio’s a 6 anni dalla morte

L’anniversario della scomparsa di Enzo d’Auria (17.12.2014) è trascorso in silenzio, in condannabile ed inspiegabile silenzio da parte degli amici “stretti”. Amici che formavano un gruppo ben saldo disgregatosi in parte, però, dopo la morte di Ambrogio’ Perchè Ambrogio se era nato Vincenzo.? Ma perchè suo padre paragonò la sua condotta di vita di giovanetto a quella di un nobile locale, persona eccellente, un gran signore (amava alzarsi verso mezzogiorno)

Molti ricordano Enzo, biondi riccioli cadenti sulle spalle, aggrappato alla bara del Cristo morto sul baldacchino che girava in processione il centro storico

Enzo-Ambrogio era voluto bene e stimato a modo nostro e suo anche complice il suo forte senso letterario (la sua penna, confidò Alfonso Gatto a Mario Carotenuto dopo aver sbirciato alcuni appunti sul tavolo del lido, era da tenere in grande considerazione)

La sua immaginetta in ricordo recita, tra l’altro: ha speso la vita con fervida operosità e saldo attaccamento ai valori della famiglia, dell’amicizia e della convivialità

Lo stabilimento balneare alla spiaggia di Minori e che porta il suo nome ce lo ricorda sempre.