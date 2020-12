Il presidente del Veneto Luca Zaia blinda i comuni fino al 6 gennaio

Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare le decisioni del Governo (il cui provvedimento dovrebbe essere reso noto stasera) e firmerà tra poche ore un’ordinanza con la quale chiude i confini dei comuni dopo le 14.00 a partire dal 19 dicembre e fino al 6 gennaio.

Il Presidente Zaia, come riporta il “Corriere della Sera”, precisa che saranno mantenute inalterate tutte le attività commerciali ma dalle ore 14.00 si potrà lavorare solo con i propri cittadini: «Con buon senso distribuiamo il flusso commerciale evitando la commistione di popolazioni epidemiologiche diverse. Si avrebbe l’opportunità di non andare verso restrizioni dolorose. È una soluzione di equilibrio che andrò ad adottare, una zona arancione ridotta. Prendo delle misure perché non ho ben capito cosa accadrà con il Governo. Siamo a giovedì e c’è ancora incertezza sulle misure nazionali. Noi non possiamo aspettare. Questa ordinanza vuole tutelare le libertà personali, ci mettiamo nei panni di tutti i commercianti che hanno i magazzini pieni, se ci fossimo trovati al 7 di gennaio avremo preso decisioni diverse. E’ un sacrificio per il futuro, sono chiamato per il mio ruolo a prendere decisioni e non lo faccio con gioia, mai avrei pensato di occuparmi di una pandemia, ma da due mesi il Veneto è in zona gialla grazie al sistema che ha funzionato e non a numeri taroccati».