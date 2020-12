IL PRESEPE DI SABBIA A SCAFATI

Il Monumentale “Presepe di sabbia” benedetto da Papa Francesco

Dal 15 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 nel Piazzale della Parrocchia di San Francesco di Paola a Scafati:

50 tonnellate di sabbia nelle mani di tre eccezionali artisti scultori spagnoli diventano una emozionante natività arricchita di figure sacre e due gruppi scultorei le cui dimensioni sono: 15 metri di lunghezza – 3 metri di altezza – 3 metri di profondità.

L’istallazione dell’opera curata e organizzata dalla Tappeto Volante diretta da Domenico Maria Corrado, in collaborazione con l’Accadamia della Sabbia di Roma della Sabbia, sarà realizzata esclusivamente grazie alla disponibilità del Parroco Don Peppino De Luca, al generoso contributo degli sponsor e dei singoli cittadini che aderiranno alla campagna di raccolta fondi Crowfonding, attiva da Martedi 24 novembre.

la visita al Presepe sarà contingentata per un massimo di 8/10 persone per volta e dovrà essere obbligatoriamente prenotata sul sito www.tappetovolante.org .

Sarà obbligatorio il rispetto di tutte le normative anti covid ( mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani e controllo della temperatura )

l’ingresso é libero e gratuito, tuttavia con una donazione minima di 10 euro a favore della Casa di Francesco si potrà riceverà l’elegante calendario fotografico del Presepe di sabbia anno 2021, benedetto da Papa Francesco per un anno di rinascita, libero da ogni Virus e finalmente sereno.

Il Presepe di sabbia sarà aperto tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 22.00 i giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Agli eventuali sponsor che vorranno sostenere l’iniziativa sono riservate diverse opportunità per associare il marchio o il logo della propria azienda al Presepe sotto la voce “sostenitore del Presepe di Sabbia benedetto da Papa Francesco – I edizione – Scafati – 2020”:

info e prenotazioni: www.tappetovolante.org (da martedi 24 novembre ore 10.00) 0818631581 – 3391888611