Il premio sportivo dell’anno di Positanonews va a Giovanni Fusco. Grazie per averci fatto sognare con la tua bicicletta

Costiera amalfitana. Il premio sportivo dell’anno di Positanonews quest’anno va a Giovanni Fusco, che con la sua bicicletta ci ha fatto sognare e andare oltre la pandemia. “Avrei voluto che questo premio me lo consegnasse il grandissimo Salvatore Mazzacano“, ha detto Giovanni, felicissimo per il riconoscimento. Salutiamo calorosamente il grande Salvatore.

Ecco le parole del direttore Michele Cinque: “Giovanni ci ha fatto veramente emozionare per quello che fatto. Con il team Divina Costiera da Positano è arrivato fino a San Giovanni Rotondo. Emozione anche per il suo impegno sociale e con la Protezione civile. E’ un uomo di cuore e dalla grande forza. In un anno così particolare, nonostante tutto abbiamo voluto premiare la resilienza e l’impegno che rappresenta non solo Giovanni ma tutto il mondo del ciclismo”.

“Le cronoscalate che affrontano i ciclisti come Giovanni assomigliano un po’ alla scalata che abbiamo dovuto affrontare noi quest’anno con la pandemia. Ecco perché la tanta ammirazione. Oltre a Giovanni un grande encomio a tutto il team Divina Costiera”, ha poi concluso il direttore Cinque.