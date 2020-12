Il Piano maxi vaccini, pronti 15mila contratti

Il maxi-piano vaccini. Pronti 15mila contratti. Caccia a un esercito di medici e infermieri, subito 150mila dosi in Campania Agli specialisti andranno 6mila euro al mese, per gli “assistenti” più di 3mila.

La strada verso la più grande campagna di vaccinazione della storia d’Italia è tracciata. Il Governo, infatti, ha iniziato ad attivare le procedure per definire il piano che consentirà a milioni di italiani di ricevere l’iniezione (anzi, la doppia “puntura” visto che sarà previsto un richiamo dopo almeno tre settimane dalla prima volta) che permetterà di proteggersi dal Covid-19. È il momento più atteso, la campagna pronta a dare un volto nuovo, verso la normalità, al 2021 che è alle porte e chiudere (almeno in parte) le ansie e le paure che hanno caratterizzato il 2020 e questa lunghissima fase dell’epidemia. Il piano vaccini, dunque, è pronto a diventare realtà: ieri, infatti, il ministro Roberto Speranza ha annunciato la “distribuzione” delle prime dosi in arrivo a gennaio. Ben 150mila giungeranno in Campania. Per attuare il piano, dunque, servirà manodopera Tanta manodopera: saranno 15mila le persone “assoldate” per partecipare alla campagna di vaccinazione. È quanto deciso dal Governo che sta dando il via a tutte le operazioni necessarie per attrezzare le strutture deputate all’effettuazione delle iniezioni. Si parte con le assunzioni, dunque, prima di definire un piano capillare che andrà a toccare direttamente la Campania e la provincia di Salerno. La strada sembra tracciata. Al netto di colpi di scena, saranno due gli hub nel Salernitano, ovvero le strutture che “accoglieranno” e conserveranno i vaccini nei maxi-frigo a -80° per essere poi smistati: una struttura sarebbe stata già individuata all’ospedale “Ruggi” di Salerno, l’altra – vista la vastità del territorio provinciale – potrebbe essere creata al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il bando del Governo. Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha avviato l’iter – insieme al premier Giuseppe Conte – per assumere i 15mila addetti previsti nel piano vaccini. Sui portali web ministeriali, infatti, nelle ultime ore è stato pubblicato l’avviso pubblico dedicato a medici e operatori sanitari che fino al prossimo 16 dicembre potranno inviare la loro candidatura. «Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di “chiamata alle armi», ha spiegato Arcuri. «Per dirla meglio, è un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia e tempestività ». Non ci saranno soltanto “candidature spontanee”. Per coprire la selezione, infatti, è stata emanata pure una gara dedicata per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro con le quali il commissario straordinario stipulerà un accordo quadro per la selezione, assunzione e la gestione amministrativa del personale sanitario che sarà impiegato nella somministrazione dei vaccini. La scadenza della gara dedicata alle agenzie per il lavoro è fissata per il prossimo 28 dicembre. Come mai si è arrivati alla manifestazione d’interesse dedicata alle agenzie interinali? Arcuri lo motiva nel bando ritenendo un «intervento utile per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria».

I dettagli della gara. L’esecutivo per comporre al meglio il puzzle del piano vaccini dovrà assumere, secondo le stime, 3mila laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e 12mila professionisti sanitari appartenenti ai profili di infermiere e assistente sanitario. Oltre a quelli che invieranno spontaneamente le candidature, ci si affiderà pure alle agenzie interinali. Il bando nazionale è stato diviso in cinque: la Campania è stata inserita in un “maxi- raggruppamento” con Puglia, Basilicata e Marche. L’accordo quadro con i privati avrà durata di 9 mesi a partire dalla sottoscrizione: sarà rinnovabile in caso di necessità connesse al piano. Al termine dell’accordo quadro, il Commissario straordinario potrà stipulare altri contratti specifici con le agenzie. Il valore totale dell’affidamento è stimato in 534 milioni di euro al lordo di ogni spesa e alle agenzie per il lavoro per il servizio di somministrazione andranno 19 milioni di euro, il 5% dell’importo lordo totale.