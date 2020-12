Il Natale in Penisola Sorrentina, da Piano a Sant’Agnello verso Sorrento: l’accensione dell’albero in diretta. Sicuramente diverso da quelli precedenti, ma il Natale è sempre un simbolo di Speranza. A Sorrento, sempre bellissima anche nonostante le difficoltà di questo 2020, si procede oggi, sabato 5 dicembre, con l’accensione dell’albero, seguita in diretta da Positanonews. Un’accensione in tono minore, sicuramente differente, per una Sorrento simbolo del turismo anche a Natale, più delle altre città, ma che quest’anno simboleggia la resilienza.