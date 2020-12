Dopo la brutta prestazione contro la Lazio il Napoli a tre giorni dall’ultima sfida dell’orribile 2020 contro il Torino è andato da Roma direttamente in ritiro. Ritiro che sarebbe stato più giusto iniziare subito dopo Milano visto che in una settimana si giocava tre volte. Il Napoli è teoricamente quinto in classifica ma se l’Atalanta ha una partita in meno quindi… Contro il Torino almeno si spera di finire in bellezza.