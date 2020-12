Il-napoli-libera-gratis-lIorente-ed-il-milan -lo-sceglie-come-vice-ibrahimovic

LIorente sarebbe corteggiato anche dalla Sampdoria, che gli avrebbe proposto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo.

Secondo quanto riferito da As e riportato dal Corriere dello Sport, Fernando LIorente potrebbe andare a al Milan, ma sul calciatore ci sarebbero anche Sampdoria e Benevento.

L’attaccante spagnolo, ex Juve, è fuori dal progetto tecnico di Gattuso, anche se è stato convocato per la partita di questa sera all’Olimpico di Roma per la mancanza nella squadra azzurra di Osimhen e Mertens infortunati oltre ad Insigne squalificato. Il quotidiano spagnolo riporta: ‘’E’’Fernando LIorente il vice Ibrahimovic scelto dal Milan. Il Napoli è disposto a liberare a costo zero l’ex attaccante della Juventus, in scadenza di contratto nel prossimo giugno e fuori dal progetto tecnico di Gattuso“.

L’attaccante basco, autore di 27 gol in 92 presenze in bianconero tra il 2013 ed il 2015 è zal Napoli dall’estate del 2019. Su Llorente, accostato nell’ultima sessione di mercato ad Elche e Benevento, sarebbe corteggiato anche dalla Sampdoria, che gli avrebbe proposto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo.