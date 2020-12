Il gruppo \"Maiori di nuovo\" incontra in streaming i cittadini

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . In questo periodo i social e la comunicazione virtuale ha assunto un valore significativo essendo ridotta la vita sociale e la possibilità di contatti per ovvi motivi.

La possibilità di interagire on line anche per un dialogo costruttivo e fecondo con le istituzioni e anche chi in consiglio comunale svolge un ruolo d’opposizione è importante.

Le domande dei cittadini sono molteplici a cui dare ovviamente una risposta esaurente.

Il gruppo d’opposizione “Maiori di nuovo” non a caso con un post su facebook annuncia la possibilità per tutti i maioresi mercoledì 23 dicembre di porre interrogativi in diretta streaming o inviarle anche privatamente sulla pagina ufficiale del gruppo di Maiori.

Valeria Civale