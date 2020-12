Il gruppo \" Maiori di nuovo\" continua il suo impegno al tavolo Covid come annuncia con manifesto

Al porto di Maiori sono ancora istallate le tende dell’esercito e sono stati effettuati i tamponi.

Intanto un segnale di speranza ci giunge dalla vicina Minori che come annunciato dal sindaco Andrea Reale è Covid free.

Il gruppo “Maiori di nuovo” ha stamane affisso un manifesto con cui si pone affianco dei medici dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta , L’Asl, le forze dell’ordine che partecipano al Tavolo Covid.

Questa epidemia sta chiedendo sacrifici a tutti i cittadini con l’osservanza delle regole di distanziamento, all’uso della mascherina , alle attività chiuse, alla didattica a distanza con tutte le conseguenze sociali e economiche che questo comporta.

Il gruppo “Maiori di nuovo” vuole dare un fattivo contributo in questo periodo d’emergenza partecipando al Tavolo Covid nell’interesse della collettività che ha risposto con senso civico all’osservanza delle regole.

L’obiettivo della nostra partecipazione è il miglioramento della gestione in forma partecipata dei servizi sociali e sanitari per affrontare questa epidemia.

Il pensiero, continua il gruppo d’opposizione , è rivolto ai pazienti malati e i cittadini risultati positivi e posti in isolamento.

Il cammino è ancora lungo e ci saranno da affrontare altre urgenze.

Il tavolo deve gestire i diversi problemi organizzativi: dalla sicurezza che deve essere garantita ai medici, dalla somministrazione dei tamponi ai cittadini considerando le priorità che devono essere continuamente ridefinite.

Risulta necessario garantire cure tempestive ai pazienti e il tracciamento dei positivi ha questo obiettivo primario.

L’impegno della Croce Rossa che assicura un servizio d’assistenza telefonica alla cittadinanza è sicuramente lodevole osserva la compagine politica. I volontari della Protezione civile invece prestano servizi d’assistenza ai cittadini posti in isolamento per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità .

Non si può poi trascurare il supporto psicologico ai cittadini garantito dal servizio telefonico attivato a Minori e fornito a tutti i cittadini della Costiera amalfitana.

Nonostante l’impegno di tutti questi operatori e delle istituzioni non mancano appelli di solitudine da parte di cittadini positivi che il gruppo guidato da Elvira D’Amato non manca di accogliere e a cui chiede che sia data una risposta dalla Conferenza dei sindaci.

Un altro tema che non si può trascurare in questo periodo sono i buoni spesa e sui criteri e modalità da adottare nell’individuazione delle persone e delle persone che devono ricevere tale sostegno .

Questo obiettivo deve essere perseguito , conclude il manifesto , con l’aiuto dei servizi sociali e di volontariato .

“Maiori di nuovo” si augura che l’amministrazione non si limiti alla distribuzione di pacchi natalizi ma assicuri un sostegno vero alle famiglie bisognose .

Valeria Civale