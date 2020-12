Il Granada vince contro il Valencia nell’ultima del 2020

Antivigilia dell’ultimo dell’anno per i tifosi azzurri con gli occhi rivolti in Spagna, dove il Granada, prossimo avversario Europeo del Napoli, affronta nel silenzio del Nuevo Estadio de Los Cármenes il Valencia che ha bisogno di punti salvezza per risalire la china ed evitare l’onta della retrocessione in Primeria Liga. Il Granada si dispone con il solito 4-2-3-1. A centrocampo al posto di Millia c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Gonalons “Guallerons” che non ha lasciato rimpianti né a Roma né nel Napoli che non riuscì ad acquistarlo quando il lento giocatore francese giocava a Lione. La difesa presenta il capitano Sánchez al posto di Vallejo. In attacco i tre dietro Soldado sono: Luis Suarez, Puertas e Kenedy. La sfida per 20 ‘ sembra avere un solo padrone. Il Granada cerca d’imporre il proprio gioco al fine di raggiungere una vittoria che significherebbe portarsi ad un punto dal Barca di Messi con le stesse partite. La prima azione è del Granada. Cross dalla destra di Foulquier, il pallone arriva a Kenedy che con un bel tiro insacca. Sarebbe goal ma l’arbitro richiamato dal VAR vede un fallo del terzino sinistro ed annulla. Il Valencia. Risponde con un’azione confezionata da Gameiro che partito in contropiede, approfittando della lentezza di Gonalons per tutti “iallarerons”, s’avvia verso la porta bianco rossa strisciata e tira ma Rui Silva respinge fortunosamente. Al 27’ è il turno del Granada a confezionare un’azione goal. Ci pensa Kenedy, da tenere d’occhio nella sfida di Europa League, che impensierisce il portiere della squadra valenciana che respinge. Al 35’ contropiede del Valencia. Il centrocampo del Granada sembra essere l’autostrada del Sole ed il pallone arriva a Cheryshev che cross rasoterra e Gameiro come un falco s’avventa portando in vantaggio il Valencia ( 36′) . Al 47’ c’è un fallo di Mangala su Soldado, che si conferma centravanti fastidioso., batte Herman Kenedy il pallone tocca il tacco di Gameiro che beffa il proprio portiere. Al 64 ‘ Suarez alta l’avversario ma il suo tiro va fuori. Ancora Granada che intensifica il ritmo per poter portarsi in vantaggio. Foulquier decentrato tira ma il portiere del Valencia devia il pallone sul palo e poi da lì in angolo. Dal 70’ al 73’ protagonista diventa l’arbitro che espelle prima per doppia ammonizione Jason per un fallo inesistente. Poi al 73’ espelle per potreste Guedes e poi espelle Domingos Duarte per fallo su Vallejo, dopo che il solito Guallerons ha perso un pallone a centrocampo. Nel Valencia per il prossimo mercato è da tenere d’occhio Soler. Motorino inesauribile del centrocampo della squadra iberica. La sfida si fa avvincente e il Valencia in 9 contro 10 cerca in contropiede di segnare. Però il Granada ha l’asso nella manica di nome Molina. Al 87’ su un cross dalla destra e Molina che da vecchi lupo d’area segna regalando l’ultima gioia del 2020 al Granada. Il Valencia perde e trema. Il Granada nel 2021 aspetterà a febbraio il Napoli. La squadra azzurra non deve temere però i biancorossi strisciati. Con un altro mister e/o una nuova mentalità la squadra spagnola è facilmente battibile, viceversa…!