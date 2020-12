Il dott. Lombardi, direttore degli ospedali di Sorrento e Vico Equense, guiderà anche il nosocomio di Castellammare di Stabia

Il dottor Giuseppe Lombardi, già direttore degli ospedali di Sorrento e Vico Equense, rivestirà la stessa carica anche presso il nosocomio “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. L’Asl Napoli 3 Sud fa sapere che “la scelta di Lombardi è stata dettata dalla momentanea impossibilità di ritornare nella funzione di direttore sanitario dell’ospedale stabiese da parte del dottor Mauro Muto, titolare del ruolo ma trattenuto in Regione Campania per le sue specifiche competenze legate al covid 19”.

La nuova articolazione della direzione sanitaria – come riporta Sorrento Press – si è resa necessaria esclusivamente per motivi tecnici-normativi relativi alla qualifica di specialista ambulatoriale della dottoressa Santaripia che non consentono di applicare il contratto collettivo nazionale della dipendenza. Naturalmente, anche in relazione al prezioso lavoro svolto in questi mesi e alle riconosciute competenze, la dottoressa Santarpia continuerà a svolgere il proprio servizio come dirigente presso la direzione sanitaria dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.