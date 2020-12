Il doodle di Google odierno dedicato a Sudan, l’ultimo esemplare di rinoceronte bianco settentrionale

Google dedica il doodle di oggi a Sudan, l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale deceduto il 19 marzo 2018 quando aveva 45 anni. Gli venne praticata l’eutanasia perché affetto da serie complicazioni legate all’età

Ma perché si è scelta proprio la data di oggi? Il rinoceronte era stato catturato nel 1975 nel parco nazionale di Shambe in Sudan quando aveva solo 2 anni e trasportato allo zoo cecoslovacco di Dvůr Králové e, proprio il 20 dicembre del 2009, arrivò nella riserva naturale del Kenya “Ol Pejeta Conservancy” nell’ambito del programma di allevamento «Last Chance To Survive» per mantenere una specie di cui erano rimasti pochissimi esemplari. Ma tutti i tentativi di fare accoppiare Sudan nella riserva naturale di Ol Pejeta fallirono. Il programma sta continuando con i tentativi di fecondazione in vitro.