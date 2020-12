Il diavolo vince con il minimo sforzo!

La squadra del Milan scende allo stadio Luigi Ferraris guidata dal proprio condottiero. Ripresosi dal Covid 19. Pioli torna in panchina per guidare il diavolo ad un’altra vittoria. Di fronte c’è la banda Ranieri a cui sarebbe utile vincere per continuare a vivere una stagione tranquilla. La sfida vive solo di fiammate nel primo tempo. Al 8’ Tonelli di testa spizzica il pallone che Donnarumma respinge. Dopo 30’ di noia mortale accade che Tonelli libera sulla linea di porta un pallonetto di Rebic. Il Milan passa di rigore. Fallo di mano di Jankto fallo di mano e rigore. Batte Kessié ed è goal Nel secondo tempo il Milan raddoppia al 77′ con il sub entrante Castillejo su assist di Haug. La Samp non si arrende e Ekdal di testa accorcia le distanze. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Ekdal che supera la linea bianca nonostante Donnarumma cerca di togliere il portiere dalla porta. L’ultim’azione è della Samp che con Ekdal sfiora il goal del pareggio. Il Milan risponde e vincendo con il minimo sforzo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-2

MARCATORI: 45′ rig. Kessié (M), 77′ Castillejo (M), 82′ Ekdal (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (20′ Colley), Ferrari, Tonelli, Augello (82′ Leris); Candreva, Thorsby, Silva (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gabbiadini (57′ La Gumina), Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers (76′ Castillejo), Diaz (46′ Hauge), Calhanoglu (90′ Krunic); Rebic.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Kessié (M), Silva (S), Jankto (S)

Espulsi: